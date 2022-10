Handball | 2. Bundesliga Eisenach und Dessau-Roßlau feiern Heimsiege

6. Spieltag

In der 2. Handball-Bundesliga bleibt der ThSV Eisenach nach einem Heimsieg gegen TuSEM ESSEN in der Tabelle an Spitzenreiter Balingen-Weilstetten dran. Der Dessau-Roßlauer HV feierte am Samstag (08.10.2022) ebenfalls einen Heimsieg und bezwang TV Großwallstadt.