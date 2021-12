In der 2. Handball-Bundesliga steht in diesem Jahr noch eine Partie aus, und die hat es in sich. Am Montag (27. Dezember) steigt das mitteldeutsche Duell zwischen dem EHV Aue und dem Dessau-Roßlauer HV. "Sport im Osten" überträgt die Partie ab 17 Uhr im Livestream, zu sehen auf sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App.