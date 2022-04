In Hälfte zwei gingen dann erstmals die Ferndorfer Gastgeber in Führung (17:16/35. Minute). Es gelang ihnen jedoch nicht, sich wirklich vom EHV abzusetzen. Die Sachsen blieben bissig, fanden aber auch ihrerseits immer weniger Mittel an der Ferndorfer Abwehr vorbei. Bezeichnend: Schon nach 45 Minuten stand es 20:20, es sollten danach nur noch jeweils vier Tore pro Team fallen. Aue hatte in den Schlusssekunden die große Chance auf den Siegtreffer, doch Arnar Birkir Halfdansson brachte den Ball nur überhastet auf den gegnerischen Kasten und TuS-Keeper Lucas Puhl hielt das Unentschieden sicher fest.