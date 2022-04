Der HC Elbflorenz Dresden hat denkbar knapp mit 25:24 (11:14) über die Eulen Ludwigshafen triumphiert. In der ersten Halbzeit boten die Kontrahenten ein wechselhaftes Spiel. Nachdem die Fans über fünf Minuten auf den ersten Treffer der Partie warten mussten, fielen dann besonders bei den Gästen die Tore wie am Fließband. Den zwischenzeitlichen 5:0-Lauf der Eulen (12.) konnte Dresden allerdings Ende der Halbzeit wieder kontern und durch eine eigene Serie auf 11:12 stellen (28.) Hinten raus fehlte allerdings die Luft und es ging mit 11:14 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der HC Elbflorenz wieder mühsam heran, ging aber erst in Minute 51 durch einen Siebenmeter von Julius Dierberg (23:22) wieder in Führung. Die Schlussminuten boten einiges an Spannung. Besonders nach der dritten Zeitstrafe und damit einer Roten Karte gegen Ivar Stavast (59.), weshalb die Dresdner in den letzten zwei Spielminuten in Unterzahl agieren mussten. Am Ende nutzte alles Aufbäumen der Eulen nichts, Elbflorenz rettete die knappe Führung von 25:24 über die Zeit. Bester Werfer bei den Dresdnern war Dierberg, der alle seine acht Würfe unterbrachte. Zudem wies Keeper Mario Huhnstock die Gäste mit seiner beachtlichen Paradenquote von 46 Prozent mehrfach in die Schranken. Bester Torschütze für Ludwigshafen war Hendrik Wagner. Der HC Elbflorenz festigte in der Tabelle Platz sieben (31:27 Punkte).