Der Dessau-Roßlauer HV hat sein Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim völlig verdient mit 23:31 (12:16) verloren. Zum Rückrundenauftakt der 2. Handball-Bundesliga hatten die Biber vor allem in der Offensive große Probleme.

Die SG BBM Bietigheim kam besser ins Spiel und ging schnell mit 5:2 in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sich die Biber immer wieder selbst im Weg standen und einfache Würfe vergaben. Die Trefferquote von 55% zur Halbzeit lag deutlich unter der des Gastgebers (73%). Lediglich Tormann Philip Ambrosius zeigte sich in From und konnte seine Mannschaft mit einigen guten Paraden im Spiel halten.



Einfache technische Fehler, Schwächen im Abschluss und zu viele Zeitstrafen für die Gäste sorgten in der zweiten Halbzeit schon früh für klare Verhältnisse. Dessau-Roßlau fand überhaupt mehr nicht ins Spiel und muss mit einem ernüchternden Ergebnis die Heimreise antreten.