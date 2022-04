Dessau verpasst krönenden Abschluss

Nach zwei Siegen in Folge wollte der Dessauer HV die Englische Woche vergolden. Das klappte nicht. Im Kellerduell gegen Großwallstadt verpasste es das Team von Uwe Jungandreas, weiter Boden gut zu machen und verlor 25:28 (10:15). Dessau hielt in Großwallstadt nur in den ersten Minuten dagegen, führte aber im gesamten Spiel nicht einmal. Während Philip Ambrosius und Julian Malek im Tor kaum einen Ball zu fassen bekamen, glänzte auf der Gegenseite Jan Steffen Minerva mit Paraden und Treffern ins leere Dessauer Tor.

Die Gastgeber, die noch tiefer im Abstiegsschlamassel stecken, setzten sich bis zur Pause auf fünf Treffer ab. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand zwischenzeitlich auf sieben Tore an, doch Dessau gab sich nicht auf und kämpfte sich zurück. Immer, wenn das Fünkchen Hoffnung glühte, gab es aber wieder einen Dämpfer und so schaukelte Großwallstadt den Sieg und die zwei Punkte ins Ziel. Bester Werfer im Spiel war Savvas Saavas vom Gastgeber (9). Auf Seiten der Dessauer traf Timo Löser (6) am besten. Entscheidend waren an diesem Nachmittag aber die Torhüterleistungen – und da hatte Großwallstadt an diesem Nachmittag einfach die Nase vorn. Julian Malek konnte die Niederlage von Dessau nicht verhindern. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Eibner

EHV Aue krallt sich in letzter Sekunde einen Hoffnungspunkt

Der EHV Aue hat gegen Coburg trotz langer Führung beim 27:27 in letzter Sekunde einen Punkt gerettet. Dank vieler Paraden von Torwart Erik Töpfer zog Aue auf 9:6 davon (19.), vergab das Polster aber schnell zum 9:10 (23.). Zur Pause hießt es 13:13. Danach drehte Adrian Kammlodt auf (alle vier Tore in der zweiten Hälfte). Bei ständigen Führungswechseln blieb es eng. Aue stellte von 21:22 (47.) auf 24:22 (50), vertändelte jedoch die Führung durch drei HSC-Tore in Folge zum 26:27 (60.).

Acht Sekunden blieben zum Ausgleich, den Sebastian Paraschiv in der letzten Aktion des Spiels durch die Beine des Coburger Torwarts erzielte. Im Abstiegskampf war der Punkt für den Tabellenvorletzten eigentlich zu wenig, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt weiter vier Zähler. Emotional hingegen war es wichtig, immerhin nicht komplett mit leeren Händen da zu stehen. Sebastian Paraschiv verhalf dem EHV mit dem Last-Minute-Tor zu einem Punkt im Abstiegskampf. Bildrechte: imago images/Picture Point

Nicht zu holen für Elbflorenz beim Tabellenzweiten

Der HC Elbflorenz hat sein Auswärts- spiel bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 28:30 (13:16) verloren. Dabei liefen die Sachsen über die gesamte Partie einem Rückstand hinterher und verpass- ten zahlreiche Chancen, das Spiel enger zu gestalten.

Die Partie startete mit viel Tempo auf beiden Seiten. Dresden konnte zwar schnell mit 2:0 in Führung gehen, musste wenig später aber einen Lauf der HSG hinnehmen. Vor allem Ex-Magdeburger Robert Weber war in der ersten Halbzeit überragend in Form und machte sechs Tore in den ersten 30 Minuten. Elbflorenz fand in der Folge nicht die richtigen Mittel gegen die stabile Abwehr der Gastgeber und lief immer einem Rückstand hinterher. Zum Glück, aus Sicht der Sachsen, wuchs dieser nicht auf mehr als drei Tore bis zum Pausenpfiff an, was hauptsächlich einem starken Max Mohs im Kasten des HC zu verdanken war.

Auch nach der Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gäste schafften trotz großen Kampfes nie, die Lücke zu schließen und die Partie noch einmal richtig spannend zu machen. Erneut war Robert Weber der X-Faktor für Nordhorn-Lingen, der mit Hebern und Drehern gleich mehrere Highlights zu verzeichnen hatte. Am Ende steht eine knappe aber letztlich verdiente Niederlage der HC Elbflorenz beim Tabellenzweiten zu Buche, die über das gesamte Spiel die bessere und vor allem abgeklärtere Mannschaft waren. Der HC Elbflorenz ging bei der HSG Nordhorn-Lingen leer aus. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Hentschel

ThSV Eisenach überzeugt beim TV Emsdetten

Nach zwei Siegen in Folge hat der ThSV Eisenach auch beim abstiegsbedrohten TV Emsdetten einen Sieg errungen. Durch das 30:27 (14:14) in der Ems-Halle, die erstmals wieder ohne Corona- Beschränkungen besucht werden konnte, machten die Thüringer einen gewaltigen Satz in der Tabelle und sind nun starker Sechster.

Emsdetten hatte sich einiges für die Partie vorgenommen und ging in der ersten Halbzeit auch in Führung. Bis zur Pause kämpfte sich die Mannschaft von Misha Kaufmann wieder heran und ließ nach dem Seitenwechsel keinen Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen würde.