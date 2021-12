In der Anfangsphase entwickelte sich noch eine muntere Partie, in der beide Teams auf Augenhöhe agierten. Alexander Saul traf zu Beginn zweimal aus dem Rückraum, die Wölfe konnten aber ihrerseits kontern und nach fünf Minuten das erste Mal in Führung gehen (5:4). Vor allem Rimpars Patrick Schmidt machte den Gästen in der ersten Halbzeit große Probleme und war mit acht Toren der Hauptgrund dafür, dass sich die Wölfe schnell ein kleines Polster erarbeiten konnten.