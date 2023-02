In einer meistgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit hielten die Gäste eine knappe aber stete Führung aufrecht. Selbst eine doppelte Zwei-Minuten-Strafe der Dresdner, in der Würzburg mit sechs gegen vier angriff, änderte daran nichts. Mit einem clever herausgespielten Treffer in der Schlusssirene ging es für Elbflorenz mit 15:13 in die Pause.