HC Elbflorenz betreibt Wiedergutmachung

Der HC Elbflorenz hat Wiedergutmachung für die Pleite bei Schlusslicht Bayer Dormagen betrieben. Mit 33:28 (18:15) zwang das Team von Trainer Rico Göde den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen in die Knie und kletterte auf Rang sechs.

Dresden legte vor knapp 800 Zuschauern in der heimischen Ballsportarena von Beginn an volle Konzentration auf die Platte und erarbeitete sich frühzeitig ein Polster (6:2/7.). Angetrieben von Rückraumakteur Sebastian Greß, dem fünf seiner insgesamt sieben Tore vor der Halbzeitsirene gelingen sollten, blieb der Vorsprung bis zur Pause konstant (18:15).



Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gastgeber vor allem in der Defensive das Pensum. Lediglich fünf weitere Treffer kassierte der HCE bis zur 46. Minute. Dennoch wurde es noch mal spannend, als Hamm-Westfalen wiederholt auf zwei Tore verkürzte (25:27/54., 26:28/56.). Dann traf Greß noch zweimal in Serie und die Vorentscheidung war gefallen (30:26/57.). Neben Greß traf auch Linksaußen Julius Dierberg sieben Mal für die Hausherren.

Dessau-Roßlaus Mann für die wichtigen Tore: Timo Löser (Archivbild). Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Dessau-Roßlau feiert Sieg gegen Schlusslicht Dormagen

Erstmals hat der Dessau-Roßlauer HV ein Zweitliga-Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen gewonnen. Gegen das Ligaschlusslicht von Trainer Peer Pütz siegten die Schützlinge von Coach Uwe Jungandreas mit 35:28 (16:12). Bester Werfer der Partie war Rechtsaußen Jan Reimer von den Gästen (sechs Tore).

Dem Team aus Nordrhein-Westfalen, das mehrfach technische Fehler beging, war der DRHV schon im ersten Durchgang überlegen. Bis auf Siebenmeter-Tore von Reimer und einige Treffer von Kreisläufer Aron Sessing gelang den Gästen nicht viel. Abgesehen von einer frühen Zwei-Minuten-Strafe für Max Emanuel (2.) agierten Dessau-Roßlau souverän. Nach einem anfänglichen Rückstand war bei den Sachsen-Anhaltern Timo Löser in Hälfte eins der Mann für die wichtigen Tore. Der Rückraumspieler sorgte für eine Vier-Tore-Führung und eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung (27.).

Nach der Pause profitierte der DRHV von einer Torflaute des Gegners. Vor allem in der Mitte des zweiten Durchgangs überzeugte Dessau-Roßlaus Kader in der Breite. Mit Treffern wie am Schnürchen stand es 29:20 (49.). Yannick Danneberg sorgte für den 35:28-Endstand.

Fynn Hangstein (re.) war bester Eisenacher Torschütze gegen Hüttenberg (Archivbild). Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen

ThSV Eisenach überzeugt gegen Hüttenberg

Der ThSV Eisenach hat den zweiten Sieg in Serie gefeiert – auf überzeugende Art und Weise gewann das Team von Trainer Mischa Kaufmann vor 831 Fans in der heimischen Werner-Assmann-Halle mit 36:29 (16:14) gegen den Tabellenfünften TV Hüttenberg.

"Von A bis Z haben wir heute sehr, sehr viel richtig gemacht", lobte Kaufmann auf der anschließenden Pressekonferenz. In einer intensiven, teilweise rustikalen Partie mit insgesamt über zehn Zeitstrafen sowie einer Roten Karte für Eisenachs Ivan Snajder (46.) konnten sich die Thüringer mit Beginn des zweiten Durchgangs Stück für Stück absetzen (21:17/36.). Spätestens mit Alexander Sauls 29:22 (53.) war die Partie vorentschieden. Besser als Saul (8) traf lediglich noch dessen Rückraumkollege Fynn Hangstein (9) für den Tabellenzehnten.

EHV Aue Trainer Kirsten Weber. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

EHV Aue kassiert weitere Niederlage in Rimpar

Der EHV Aue bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen die DJK Rimpar Wölfe verloren die Sachsen mit 24:28 (12:16). Dem Tabellenvorletzte Aue droht so langsam, der Anschluss an das rettende Ufer verloren zu gehen.

Beide Teams kamen gut in die Partie und lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe. Nachdem Aue zunächst einem Rückstand hinterherlief, brachte Bengt Bornhorn den EHV nach 12 Minuten mit seinem Treffer zum 6:5 erstmals in Führung. Die Wölfe ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und drehten die Partie erneut. Nach einer Zwei-Minuten-Strafe für Aue setzte sich Rimpar zum Ende der ersten Hälfte zwischenzeitlich mit fünf Toren ab. Mit einem 12:16-Rückstand ging es für die Sachsen schließlich in die Pause.

In einem lebhaften zweiten Durchgang kämpfte sich Aue immer wieder ran, konnte die Partie jedoch nie entscheidend an sich reißen. So hielten die Wölfe den EHV in Halbzeit zwei stets mindestens zwei Tore auf Distanz. In der Schlussviertelstunde setzte sich Rimpar zwischenzeitlich auf sechs Tore ab und entschied die Partie. Überragender Mann des Abends war DJK-Mann Dominik Schömig mit neun Treffern.