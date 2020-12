Am Donnerstag wird es für die deutschen Handballerinnen ernst. Zum Auftakt der Europameisterschaft in Dänemark trifft das DHB-Team um 18:00 Uhr auf Rumänien. Die Partie stand nach einer Corona-Infektion bei der Rumänin Laura Moisa auf der Kippe, ehe es am Mittwochnachmittag das offizielle "Go" gab.