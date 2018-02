Die Gäste konnten nur in der ersten Viertelstunde mithalten. Danach dominierten die Gastgeberinnen nach Belieben die Partie. Iveta Luzumova erzielte noch vor der Pause per Strafwurf die erste Zehn-Tore-Führung (22:12). Mit acht Treffern war die Tschechin auch die erfolgreichste Werferin. Durch das 27:27 der SG BBM Bietigheim bei Frisch Auf Göppingen vergrößerte sich der Vorsprung des THC in der Tabelle auf fünf Zähler.