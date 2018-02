Spitzenreiter Thüringer HC ist beim TV Nellingen seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat das Parkett als Sieger verlassen. Am Ende fiel der Erfolg mit 30:19 (15:13) dann doch deutlich aus. In der ersten Hälfte konnten die Gastgeberinnen die Partie noch offen gestalten, nach dem Wechsel setzten sich der THC kontinuierlich ab.



Die Partie des 13. Spieltages war wegen der internationalen Verpflichtung des Thüringer HC am Sonntag gegen Metz auf den Mittwoch vorverlegt worden.