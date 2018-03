Beim Spitzenreiter aus Bad Langensalza hatte sich die personelle Situation etwas entspannt. So konnte Müller unter anderem auf die zuletzt am Fuß operierte Beate Scheffknecht zurückgreifen. Die Startphase gehörte aber den Gästen. Torhüterin Anna Monz glänzte mit Paraden, die Thüringerinnen waren nicht effektiv genug. Erst in der 24. Minute war es Lydia Jakubisova, die die erstmalige THC-Führung zum 14:13 markierte. Beide Mannschaften agierten bis zur Pause auf Augenhöhe.

Nach 40 Minuten enteilte der THC

Die derzeit überragende Iveta Luzumova (THC) traf gleich zehn Mal. Bildrechte: IMAGO Die zweite Hälfte gehörte dem THC, der sich in der Abwehr und im Angriff steigern konnte. Den Gästen gelang es nicht mehr, an die gute Leistung aus der ersten Hälfte anzuknüpfen. Sie blieben zehn Minuten ohne Torerfolg, in denen der THC zum 30:23 enteilte (52.). Der 16. Saisonerfolg war dem THC nicht mehr zu nehmen. Die Thüringerinnen führen weiterhin souverän die Liga vor Bietigheim an. Der Verfolger schlug am Mittwoch Neckarsulm 26:20.

Das sagten die Trainer

André Fuhr (Blomberg): "Ein Riesenkompliment für das Spitzenspiel. ich habe in der ersten Halbzeit einen attraktiven Tempohandball meiner Mannschaft gesehen. In der zweiten Hälfte hat uns die Substanz, die Ruhe und die Erfahrung gefehlt. Außerdem hat der Druck der Zuschauer in der Salzahalle meiner Mannschaft ziemlich zugesetzt. Dass die Serie von elf Spielen gerissen ist, ist keine Schande. Es ist nicht so schlimm gegen den zukünftigen Deutschen Meister zu verlieren."