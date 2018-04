Für den Handball-Bundesligisten HC Rödertal besteht noch ein Fünkchen Hoffnung, trotz der misslichen Lage in der nächsten Saison weiterhin im Oberhaus spielen zu können. Dafür muss für das punktlose Tabellen-Schlusslicht jedoch eine bestimmte Konstellation greifen, die der Vorstand der Handball Bundesliga Frauen (HBF) auf seiner turnusmäßigen Vorstandssitzung bekannt gegeben hat.

Tamara Bösch, HCR-Trainer Maximilian Busch und Sarolta Selmeci (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Derzeit belegen die Hallenser "Wildcats" hinter den Mannschaften HL Buchholz 08-Rosengarten und Kurpfalz Bären, die beide keinen Lizenzantrag gestellt haben, Platz drei in der Zweitliga-Tabelle. Dieser Rang berechtigt laut der HBF-Durchführungsbestimmungen zum Direktaufstieg ins Oberhaus. Sollte der Fall eintreten, dass Halle-Neustadt nicht unter die ersten Drei kommt, müssten sich der Letztplatzierte der ersten Liga (Rödertalbienen) und die Sachsen-Anhaltinerinnen in Hin- und Rückspiel für den freien Platz in der höchsten Spielklasse qualifizieren.