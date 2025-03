Schon vor der Partie war klar, dass beide Teams in die Playdowns müssen. Leverkusen erspielte sich beim 24:24 (12:13) immerhin den ersten Punkt der Saison, doch es hätten eigentlich zwei sein müssen. Zwickau präsentierte sich in Abwehr und Angriff mit viel Luft nach oben, zeigte aber in letzter Minute viel Moral und bewahrte sich noch die Mini-Chance auf einen Heimvorteil in der ersten Runde der Abstiegsrunde.