Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Julie Holm bremste den THC recht früh aus (2.) und machte den Weg für starke Minuten der HSG Blomberg-Lippe. Trotz einer starken Dinah Eckerle bei den Thüringerinnen, die zunächst einen Siebenmeter und später auch den ein oder anderen Angriff parierte, war die HSG nach nicht einmal zehn Minuten auf zwei Tore voraus (5:3), nach zwanzig Minuten waren es vier Tore Vorsprung (11:7). Der THC leistete sich schlicht zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. Beim Stand von 11:7 nahm Trainer Herbert Müller - der nach unsportlichem Verhalten im vergangenen Spiel gegen Ludwigsburg neben einer erhaltenen Geldstrafe nun in der Ulmenallee unter Aufsicht stand - die erste Auszeit und gab seinen Spielerinnen mehr Konzentration aufs Parkett. Mit Erfolg: Die Thüringerinnen kamen wenig später zum Ausgleich (25./13:13) und gestalteten das Spiel nun enger, sodass es mit 16:15 in die Pause ging.

Der Auftakt in die zweite Hälfte sah noch ganz gut aus, direkt gelang dem THC der Ausgleich (31./16:16), doch im Anschluss legte Blomberg-Lippe wieder los, es zeigte sich das gleiche Bild wie in Hälfte eins: Der THC mit sieben Feldspielerinnen in der Offensive, technischer Fehler und Ballverlust, sodass die HSG ins leere Tor treffen konnte. Mit einer Viertelstunde noch auf der Uhr waren die Blombergerinnen mit sechs Treffern voraus (46./29:23). Zwar kam der THC, dessen beste Werferin Johanna Reichert auf insgesamt sechs Tore kam, wieder auf drei heran (49./29:26), musste sich am Ende aber völlig zurecht mit 31:36 geschlagen und den dritten Platz abgeben.