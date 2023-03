Aufgrund einiger Verletzungssorgen und mit Rücksicht auf das Viertelfinal-Hinspiel in der European League beim norwegischen Sola HK (So., 19. März) gab THC-Trainer Herbert Müller auch Akteurinnen vermehrt Spielzeit, die sich sonst eher hintanstellen müssen. Unter anderen fehlte Torjägerin Annika Lott. Das nicht eingespielte B-Team tat sich vor allem in der Offensive schwer, den in seinen Mitteln limitierten VfL konsequent in Bedrängnis zu bringen. Sicher blieb in der ersten Halbzeit lediglich Nathalie Hendrikse, die zunächst dreimal vom Siebenmeterpunkt traf und anschließend nach zwei gelungenen Würfen von Rechtsaußen maßgeblich für das kleine THC-Polster zur Pause sorgte (11:7/30.).