Nach dem starken Saisonauftakt gegen Bloomberg-Lippe führte die erste Auswärtsfahrt der Bundesliga-Saison den BSV Zwickau nach Göppingen. Und die Partien gegen den Aufsteiger sind allen Zwickauerinnen in Erinnerung geblieben. 2022 und 2023 standen sich beide Teams in der Bundesliga-Relegation gegenüber, beide Male behielt Zwickau die Oberhand und blieb auch im Oberhaus. Die Schwäbinnen sannen also auf Revanche. Und in der sehr umkämpften ersten Halbzeit lag FrischAuf auch zunächst immer vorn, allerdings mit nie mehr als zwei Toren. Auf BSV-Seite sorgte Torfrau Barbara Viktoria Gyori u.a. mit zwei gehaltenen Siebenmetern dafür, dass die Partie eng blieb. Nach 20 Minuten lief es für das Team von Trainer Norman Rentsch besser. Blanka Kajdon und die starke Japanerin Kaho Makayama sorgten mit ihren Toren dafür, dass zur Pause eine knappe 15:14-Führung auf der Anzeigetafel stand.

Auch in die zweite Halbzeit kam Zwickau schwer, kassierte drei Gegentore in Folge. Dann schien sich das Spiel wieder in die richtige Richtung zu neigen, bis zur 38. Minute. Dann ging gar nichts mehr. Minutenlang gelang kein Tor, immer wieder stand Celina Meissner oder die für die Siebenmeter zwischen die Pfosten gestellte Torwarttrainerin im Weg. So zog Göppingen dank einer engagierten Abwehrleistung immer weiter davon und setzte sich am Ende mit vier Toren Vorsprung verdient durch.