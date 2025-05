Zwickau begann hochmotiviert (4:1), was allerdings auch mehrere Zeitstrafen zur Folge hatte. Allerings kämpfte sich die Werlkself dank ihrer Keeperin Lieke van der Linden (zehn Paraden im ersten Durchgang) wieder heran 4:3 (15.). Allerdings übernahm Zwickau in der Folge wieder das Kommando und zog bis zur Pause auf 12:7 davon, profitierte aber auch von BSV-Torfrau Barbara Györi, die zwölf Würfe parieren konnte.

Das Rückspiel um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse findet am 14. Mai in Leverkusen statt.