Am Karsamstag und Ostersonntag starten die Handballerinnen von Sachsen Zwickau und dem Thüringer HC in die Abstiegs- sowie Meisterrunde der Frauen-Bundesliga. Das geht aus den am Montag (7. April 2025) von der Handball-Bundesliga bekanntgegebenen termingenauen Ansetzungen für die Playoffs und Playdowns hervor.

Der Thüringer HC hat demnach am Ostersonntag, 20. April , ab 18.15 Uhr, sein erstes Spiel im Playoff-Viertelfinale gegen Bensheim-/Auerbach. In der Serie "Best of 3" hat der Hauptrunden-Vierte aus Thüringen im ersten und einem eventuell nötigen dritten Spiel am 30. April, 19.30 Uhr. Spiel zwei findet beim Hauptrunden-Fünften aus Südhessen am 26. April, ab 18 Uhr, statt. In der Hauptrunde haben im Duell THC gegen Bensheim jeweils die Gastgeberinnen gewonnen: Die Thüringerinnen in der Rückrunde 36:35, die Hessinnen in der Hinrunde 38:31.