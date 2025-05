Müller: "Die Spannung hat nachgelassen"

Wirklich unerwartet kam der herbe Rückschlag für THC-Trainer Herbert Müller allerdings nicht. Die vorangegangene "unfassbar harte Woche", in der die Thüringerinnen mit dem Sieg in der European League Geschichte geschrieben hatten, hatte schließlich ihre Spuren hinterlassen. "Die Spannung hat nachgelassen. Das ist menschlich völlig verständlich", sagte Müller am Dienstag im Gespräch mit SPORT IM OSTEN. Bildrechte: IMAGO / Pressefoto Baumann

Zwischen dem Sieg im Europapokalfinale gegen Ikast Håndbold und dem Auftritt in Ludwigsburg konnte sein Team nur ein einziges Training absolvieren. "Die Mannschaft ist enorm müde. Wir hatten unseren Höhepunkt in Graz", führte Müller aus: "Du musst über deine Grenzen gehen, wenn du so eine Champions-League-Mannschaft wie Ludwigsburg knacken willst. Wir haben aber einfach zu viel liegengelassen"

Kein Mittel gegen HB-Keeper Bundsen

Einzig in der Anfangsphase konnte der THC das Geschehen offen halten, ehe vor allem das Rückzugsverhalten nicht mehr passte. Hinzu kamen ungewohnt viele technische Fehler und eine Johanna Bundsen im Tor der Ludwigsburgerinnen, die die an der Schulter angeschlagene Johanna Reichert und Co. mit zahlreichen Paraden zum Verzweifeln brachte. So war die Partie bereits zur Halbzeit gelaufen. Bildrechte: IMAGO / Pressefoto Baumann

Was stimmt also positiv für das Rückspiel? Zunächst natürlich der Auftritt vor den eigenen Fans. Zudem hatte der THC ein paar Tage, um die Köpfe nach dem ganzen Trubel in Graz wieder freizubekommen. In den Trainingseinheiten wurde taktisch am Offensiv- und Positionsspiel gefeilt.