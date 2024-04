Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag

Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig verliert gegen Hannover-Burgdorf in letzter Sekunde

Hauptinhalt

Nachholer 21. Spieltag

12. April 2024, 21:11 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie verpasst. Gegen Hannover-Burgdorf präsentierte sich die Sigtryggsson-Truppe auf Augenhöhe, hatte am Ende dennoch knapp das Nachsehen.