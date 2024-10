Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig bleibt auch gegen Erlangen ungeschlagen

Hauptinhalt

6. Spieltag

14. Oktober 2024, 21:11 Uhr

Die Handballer vom SC DHfK Leipzig bleiben in dieser Saison vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Dank einer Steigerung nach der Pause setzten sich die Sachsen am Montagabend gegen den HC Erlangen mit 32:25 durch. Für die Grün-Weißen war es der neunte Heimsieg gegen den HCE, der noch nie in der Messestadt gewinnen konnte.