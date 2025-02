Viel wurde in letzter Zeit im Umfeld der Thüringer über den kommenden Umbruch und mögliche Auswirkungen auf das sportliche Geschehen in der laufenden Spielzeit spekuliert. Dass Coach Misha Kaufmann zum Ende der Saison nach Stuttgart wechselt, ist bekannt. Inzwischen sind auch die Abgänge von Simone Mengon und Ivan Snajder bestätigt, die Kaufmann nach Stuttgart folgen werden. Und nun gastierte mit dem TBV Lemgo-Lippe auch noch der Angstgegner in der heimischen Werner-Assmann-Halle. Acht Niederlagen und ein Remis verbuchte der ThSV seit 2003 – eine Serie, die am Montagabend ein Ende finden sollte.

Doch zu Beginn merkte man beiden Teams an, dass der Rhythmus nach der WM-Pause noch nicht da war. Die lange Spielpause hatte sichtbare Auswirkungen auf den Spielfluss, nur ein Tor fiel in den ersten acht Minuten. Nur ein Tor fiel in den ersten acht Minuten – beide Teams leisteten sich zahlreiche technische Fehler und offenbarten Schwächen im Abschluss. Nach 13 Minuten konnte sich eines der Teams erstmals absetzen – Hendrik Wagner stellte auf 7:4 für Lemgo-Lippe. Doch mit fortlaufender Spielzeit kamen die Eisenacher immer besser in die Partie, stellten die unnötigen Fehler ab und hatten einen Grgic in Topform. Der Nationalspieler übernahm in dieser Phase die Verantwortung und erzielte sieben seiner zehn Treffer bereits in der ersten Hälfte, die mit 14:14 in die Pause ging.