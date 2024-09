Der SC DHfK Leipzig hat nach seinem Auftaktsieg in der Handball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson verlor am Sonntagabend bei den Füchsen Berlin mit 32:37 (17:20). Eine Woche nach dem 33:24 gegen den TVB Stuttgart hielten die Leipziger beim Super-Cup-Sieger weitgehend gut mit, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.