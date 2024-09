Die Hamburger kamen richtig gut in die Partie und führten früh mit 3:0 (3.). Die Gäste hatten zunächst Probleme, aber fingen sich schnell und drehten den 1:4-Rückstand (8.) in eine 6:4-Führung (13.). Nun waren es die Hanseaten, denen Fehler unterliefen, während die Magdeburger deutlich besser in der Defensive standen und im Angriff ihre Stärken ausspielten. Sie hielten die Norddeutschen auf Distanz und zogen kurz vor der Pause durch eine Vier-Tore-Serie weiter davon.