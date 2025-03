Leipzig verschlief die Anfangsphase und geriet bis zur 6. Minute mit 0:4 ins Hintertreffen. Danach fanden die Gäste besser in die Partie, agierten im Angriff schneller und unterbanden das Tempospiel der Melsunger effektiv. In der 17. Minute war beim Stand von 7:7 wieder alles offen. Die ersatzgeschwächten Gastgeber, die auf sieben Stammkräfte verzichten mussten, verloren kurze Zeit später auch noch ihren Abwehrchef Adrian Sipos durch eine Rote Karte. Leipzig konnte diesen Vorteil jedoch nicht nutzen. Stattdessen erhöhte der Spitzenreiter das Tempo und erspielte sich bis zur Halbzeit einen Fünf-Tore-Vorsprung. Kurz vor der Pause sah auch Leipzigs Kreisläufer Moritz Preuss die Rote Karte – seine zweite in den vergangenen drei Spielen.