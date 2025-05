Aber nicht nur scheiterten die Grün-Weißen viel zu oft an El-Tayar, sondern fanden in den 60 Nettominuten kein Mittel, um die aggressive, bestens geordnete HSV-Defensive dauerhaft vor Probleme zu stellen. "Sehr ärgerlich, aber absolut verdient. Hamburg war uns in allen Belangen voraus. "Sehr ärgerlich, aber absolut verdient. Hamburg war uns in allen Belangen voraus", meinte DHfK-Rückraum Jonas Hönicke nach der Schlusssirene im Dyn-Interview.