Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Angefeuert von 4.321 Fans in der heimischen Arena warfen die Leipziger weiter Tore wie am Fließband. Drei Treffer in Folge von Franz Semper veredelten einen 5:0-Lauf (12:7/19.). Den Gästen gelang in dieser Phase der Partie sieben Minuten lang kein Treffer. Luca Witzke beendete eine dominante erste Hälfte der Leipziger und traf zum 17:11-Halbzeitstand.