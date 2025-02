Wer kommt besser aus den Startlöchern nach der langen WM-Pause? Die war für die Magdeburger Handballer wegen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt noch länger. Und der SCM ging zwar durch einen Siebenmeter von Matthias Musche – bis zur Pause verwandelte er alle fünf – in Führung. Dann aber dominierten die Gastgeber mit ihrem bärenstarken Rückraum. Die Magdeburger fanden einfach kein Mittel, auch die beiden Torhüter kamen nicht so richtig ins Spiel. Bis zum 9:7 (15.) war aber noch alles im Rahmen, dann zog Kiel davon. Auch, weil der Meister nun mehrfach an Nationalkeeper Andreas Wolff – acht Paraden bis zur Pause - scheiterte und sich ungewohnt viele technische Fehler leistete. Auch zwei Auszeiten nacheinander halfen nicht, Kiel war vor den gut 11.000 Fans nicht zu bremsen, hatte eine Wurfquote von 80 Prozent. Zur Pause stand ein 20:11 auf der Anzeigetafel.

So einfach wollten sich die Magdeburger dann doch nicht abschlachten lassen. Und die zweite Halbzeit ließ sich ganz gut an. Kiel gelang mehr als fünf Minuten kein Tor, das Wiegert-Team kam auf sechs Tore heran. Doch immer dann, wenn man das Gefühl hatte, es könnte etwas gehen, kamen die technischen Fehler. So wuchs der Rückstand wieder an, zumal Kiel nun wieder knipste. Beim 25:16 nach 43 Minuten war das Ding durch. Und die Gastgeber ließen nicht wirklich nach, standen weiter gut in der Defensive und hielten Magdeburg auf Abstand.