Der ThSV Eisenach hat ein umkämpftes Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 26:31 (11:19) verloren. Die Leistungssteigerung nach der Pause reichte den Thüringern am Freitagabend (2. Mai 2025) nicht aus, um noch eine Überraschung zu schaffen. Oldie Silvio Heinevetter erlebte wie sein Gegenüber einen Sahnetag.

Ein besonderes Spiel war es mit Sicherheit für Marko Grgic. Er wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Wechsel zu den "Recken" in Verbindung gebracht, entschied sich aber letztlich dafür im Sommer 2026 zu SG Flensburg-Handewitt zu wechseln. Das schienen einige der Hannover-Spieler als persönlichen Affront zu werten und nahmen ihn besonders hart in die Mangel. Dabei lieferte sich der 21-Jährige vor allem mit Justus Fischer offensiv wie defensiv ein kleines Privatduell, wobei der Hannoveraner meist die Oberhand behielt.