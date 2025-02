In der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Zwar gingen die Gäste nicht noch einmal in Führung, glichen zwischenzeitlich jedoch immer wieder aus. Weil der letzte DRHV-Angriff nicht in einem Tor mündete und es im Gegenzug noch zum Siebenmeter für die TVG kam, hatten die Gäste in der letzten Minute in Person von Maxim Schalles noch einmal die Chance auf den finalen Ausgleich. Der beste Werfer der Gäste trat an die Linie, doch Ambrosius parierte und rettete Dessau-Roßlau mit dem 26:25-Endstand die ersten Punkte 2025 im ersten Heimspiel des Jahres - und so ein schönes Geschenk zum 63. Geburtstag des Trainers Uwe Jungandreas. Mit diesem Sieg halten die Biber Großwallstadt außerdem in der Liga auf Distanz, sie selbst stehen jetzt auf Rang acht der Tabelle, während die Gäste einen Platz runter auf den 12. Platz rutschen.