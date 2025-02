Die Vorentscheidung fiel dann direkt nach der Pause. Sinnbildlich dafür war Lukas Wucherpfennigs Treffer wenige Sekunden nach Wiederanpfiff. Dresden wirkte in vielen Aktionen frischer und gedankenschneller. Bis zur 42. Minute zog Dresden auf acht Tore weg, dem DRHV gelang in dieser Phase fast gar nichts. Spätestens hier machte sich auch das Fehlen zahlreicher Spieler bemerkbar. So musste das Team von Trainer Jungandreas etwa auf Torjäger Yannick Danneberg verzichten, der wegen eines Außenbandrisses ausfiel.