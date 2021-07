Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden beteiligt sich an einer Spendenaktion zu Gunsten der Betroffenen in den Hochwassergebieten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird die Hälfte der Ticket-Einnahmen aus dem Vorbereitungsspiel gegen den tschechischen Meister Talent Pilsen an die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gespendet. Die Partie findet am 10. August (19:00 Uhr) in der Dresdner Ballsportarena statt.