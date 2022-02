Der HC Elbflorenz ist durch ein Tor in der letzten Spielsekunde zu einem 28:28 (15:12) beim TV Emsdetten gekommen. Zuvor sah der Gastgeber in der Ems-Halle lange wie der sichere Sieger aus. Der HC Elbflorenz fand nicht ins Spiel und lief stets einem Drei-, Vier- oder Fünf-Tore Rückstand hinterher. Dieses Bild drehte sich erst spät als die Sachsen den 25:25- und dann 27:27-Ausgleich schafften. Emsdetten drehte noch einmal auf und traf acht Sekunden vor Schluss zum 28:27. Den sicher geglaubten Sieg vermieste ihnen allerdings der HCE, der mit dem Abpfiff zum Ausgleich traf.

Der erfolgreichste Schütze im Spiel war TVE-Spieler Dirk Holzner mit neun Toren. Für den HC Elbflorenz traf Mindaugas Dumcius am besten (sechs Tore.)

Der ThSV Eisenach hat sein Heimspiel 2022 verloren. Der Liga-Dreizehnte unterlag dem Tabellenneunten SG BBM Bietigheim am Sonnabend mit 25:27 (11:11).

In den ersten fünf Minuten gab es nur ein Tor, in Minute acht hieß es 0:3 aus Sicht der Gastgeber. Aber Eisenach erholte sich von dem Start und kam bis zur Pause auf 11:11 heran. Danach führte das Team von Misha Kaufmann sogar kurz, ehe Zwischenspurts von Bietigheim die Weichen für die SG stellten. Die Thüringer kam zwar noch einmal heran, aber schafften nicht mehr die Wende. Mit sieben bzw. fünf Toren waren Fynn Hangstein und Alexander Saul die besten ThSV-Schützen.

Das Auf und Ab bei Eisenach geht weiter. In den jüngsten sechs Partien gab es abwechselnd Sieg und Niederlage.

Der Dessau-Roßlauer HV hat im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Sieg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas gewann am Samstagabend bei den Rimpar Wölfen mit 26:23 (15:11) und kletterte in der Tabelle auf den 16. Platz. Der Abstand auf den ersten Abstiegsrang, auf dem momentan der EHV Aue steht, wuchs auf drei Zähler an.