Der HC Elbflorenz hat das Sachsenderby in der zweiten Handball-Bundesliga gegen den EHV Aue mit 30:27 gewonnen. 1.500 Zuschauer erlebten ein Spiel auf des Messers Schneide, der entscheidende Mann des Abends war Dresdens Keeper Mario Huhnstock, der über 50 Prozent der Würfe parierte. Dank des Sieges klettern die Landeshauptstädter in der Tabelle mit nunmehr 27:23 Punkten auf den siebten Platz, Aue bleibt mit 15 Zählern weiterhin als Vorletzter in höchster Abstiegsnot.