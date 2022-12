Nach einer langen Sieglosserie konnte der HC Elbflorenz zuletzt mit einem Erfolg beim TV Hüttenberg etwas durchatmen, trotzdem bleibt die Lage kritisch. Im Abstiegskampf wird jeder Mann gebraucht, auf einen Spieler muss Trainer Rico Göde jedoch in der wichtigen Phase verzichten. Wie der Tabellen-17. am Donnerstag (1. Dezember) bekanntgab, hat sich der griechische Nationalspieler Christodoulos Mylonas eine Muskelsehnenverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

Mylonas wechselte vor der Saison von AEK Athen zum HC Elbflorenz und wird nunmehr die Mannschaft einige Zeit nicht unterstützen können. Coach Göde sagte dazu: "Christos war auf einem guten Weg, sich mehr und mehr in die Mannschaft und unser Spiel zu integrieren. Es ist sehr schade für ihn und für uns, dass er nun durch diese Verletzung ausgebremst wird." Mylonas selbst will sein "Bestes zu geben, um so schnell wie möglich zum Team zurückzukehren."