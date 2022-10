Der HC Elbflorenz spielte am Freitagabend in der 2. Handball-Bundesliga Unentschieden gegen die HSG Konstanz. Die Mannschaft von Rico Göde erzielte in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer zum 29:29 (18:15). Doch danach sah es lange nicht aus.

Die HSG Konstanz stellte die Dresdner Defensive vor Probleme. Bereits zur Pause lage der HC Elbflorenz mit drei Toren zurück (18:15). Bezeichnend: 18 Tore erzielte die HSG Konstanz erst nach 60 Minuten am vergangenen Spieltag gegen Grosswallstadt. Auch in der zweiten Halbzeit tat sich der HC lange schwer gegen die offensive Abwehr des Tabellenletzten. Große Schwierigkeiten hatte mal wieder der Rückraum des HC, der nur sehr wenig zum Zug kam. Dadurch erspielte sich Konstanz nach 45 Minuten eine Sechs-Tore-Führung (26:20). Erst durch eine Leistungssteigerung des HC Elbflorenz in den letzten zehn Minuten wurde in letzter Sekunde der Ausgleich zum 29:29 erzielt.