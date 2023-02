Der gebürtige Thüringer hatte im Dezember 2018 bei den Sachsen angeheuert. Wöhler ließ sich zu seinem bevorstehenden Abschied aus Dresden wie folgt zitieren: "Die vergangenen vier Jahre waren eine schöne, aber eben auch sehr anspruchsvolle Zeit, in der wir gemeinsam viel erreicht haben. Ich danke dem Verein und ganz besonders Präsident Uwe Saegeling für das in mich gesetzte Vertrauen und die gemeinsame erfolgreiche Zeit."



Der HCE war mit einigen Ambitionen in die aktuelle Saison gestartet, rutschte aber nach zwischenzeitlich neun Spielen in Serie ohne Sieg tief in den Tabellenkeller. Mittlerweile hat sich das Team von Cheftrainer Rico Göde allerdings stabilsiert und sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.