Am 20. April hatten die Ergebnisse der regelmäßigen PCR-Tests mehrerer Spieler ein positives Ergebnis ergeben. Daraufhin begab sich das Team des HC Elbflorenz in häusliche Quarantäne. Diese galt beim Großteil des Teams bis zum 04. Mai. Mehrere Spieler zeigten in der Folge mehr oder weniger starke Symptome. Der Krankheitsverlauf werde zu viele Spieler daran hindern, direkt nach Ende der Quarantäne wieder ins Training einsteigen zu können, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.