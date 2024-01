Dass Kretschmer den HC Elbflorenz nach so langer Zeit verlassen wird, bezeichnet der sportliche Leiter der Tiger, Rico Göde, in einer Vereinsmitteilung als "sehr schade". Verein und Spieler hatten sich zusammengesetzt, um über eine Vertragsverlängerung zu verhandeln. "Wir konnten allerdings keine Einigung über Nils sportliche Perspektive in den nächsten Jahren beim HCE erzielen", sagte Göde.

Kaum ein anderer Spieler hat den HC Elbflorenz in den letzten Jahren so stark geprägt wie Nils Kretschmer. Der Rückraumspieler ist zur Saison 2015/16 aus Stuttgart nach Dresden gewechselt. Kretschmer war Teil der Aufstiegsmannschaft, die 2017 den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. In 256 Pflichtspielen für die Tiger kommt er bisher auf 633 Treffer. In der laufenden Spielzeit kam der zwei Meter große Rückraumspieler bisher in allen 19 Partien zum Einsatz und erzielte 42 Tore