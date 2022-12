Über einen Großteil der Partie war kein Klassenunterschied zwischen den beiden Team auszumachen. Angetrieben von den Fans, spielte der HC Elbflorenz am Limit und hielt die Gäste komplett in Schach. Keine Mannschaft konnte sich bis zur Halbzeit auf mehr als ein Tor absetzen und so ging es mit einer knappen Lemgoer Führung (17:16) in die Kabinen.