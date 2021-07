Marius Noack wird dem HC Elbflorenz für mindestens sechs Monate fehlen. Der 21 Jahre alte Torhüter zog sich beim Trainingsauftakt der Dresdner eine Verletzung am linken Knie zu. Das teilte der Zweitligist am Donnerstag (29. Juli) mit. Noack kam zum Ende der vergangenen Saison vermehrt zu Einsatzzeiten und stand in acht Partien für die Sachsen auf der Platte. Das Torhüterduo Mario Huhnstock/Max Mohns steht der Mannschaft von Rico Göde in der Saisonvorbereitung aber weiter zur Verfügung.