Der 1,93 Meter große und 96 Kilogramm schwere Neuhold, der derzeit an der Weltmeisterschaft in Ägypten teilnimmt, erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2023. "Christoph ist ein explosiver Spieler, der über einen guten Wurf verfügt. Ich denke, er wird uns mehr Breite im Spiel verschaffen, da er nicht immer den Weg ins Zentrum benötigt, um zum Abschluss zu kommen", wird HC-Cheftrainer Rico Göde in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.