Topverpflichtung für den HC Elbflorenz. Wie die Sachsen am Montag (1. März) mitteilten, wird Rene Zobel zur neuen Saison an die Elbe wechseln. Der 25-Jährige ist derzeitig noch für die HBW Balingen-Weilstetten in der ersten Bundesliga aktiv. Ab dem 1. Juni wird der 1,97 Meter große Linkshänder dann für Elbflorenz auf der Platte stehen.