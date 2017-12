Der SC DHfK Leipzig kam in der vollbesetzten Nürnberger Arena nur schwer ins Rollen. Einerseits gingen die Gastgeber aus Erlangen aggressiv auf den Mann und kamen oft zu einfachen Abschlüssen. Vor allem der Ex-Leipziger Christoph Steinert spielte in der ersten Viertelstunde stark auf und erzielte vier Treffer. Anderseits zeigten Messestädter eine unkonzentrierte Leistung und verschenkten viele Bälle. Erst nach dem Timeout von Coach André Haber ging es aufwärts. Nach einem 5:7-Rückstand übernahmen die Leipziger das Ruder und erarbeiteten sich bis zur Halbzeit einen Drei-Tore-Vorsprung (14:11). Das lag auch an der sehr guten Abwehr-Arbeit von Bastian Roschek, der viele Zwischenräume stopfte und bei Ballverlusten die erfolgreichen Tempo-Gegenstöße einleitete.

Doch im zweiten Abschnitt startete der SC DHfK mit den gleichen Problemen wie im ersten Durchgang. Erlangen war von Anfang an hellwach und glich durch Steinert zum 17:17 aus (39.). Die Bayern ließen den Leipzigern keine Luft mehr zum Atmen und gingen zwischenzeitlich mit 26:23 in Führung (51.). Die Mannen von André Haber wollten ihren Coach, der erst einmal sein letztes Spiel als Head-Coach bestritt, noch ein Abschiedsgeschenk machen und hauten noch einmal alle verfügbaren Kräfte auf das Parkett. Zumindest ein Unentschieden war eine Minute vor dem Schlusspfiff in greifbarer Nähe. Andreas Rojewski hatte 15 sekunden vor dem Ende die Chance, vergab jedoch einen Siebenmeter. Am Ende eine bittere Niederlage für Haber und sein Team.