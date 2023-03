Nach den drei überraschenden Erfolgen gegen die Titelanwärter SC Magdeburg (33:32), THW Kiel (34:31) und Rhein-Neckar Löwen (37:29) fanden sich die Leipziger in Nürnberg plötzlich in der Favoritenrolle wieder. In der Anfangsphase kamen sie gut damit zurecht. Sie entwickelten sofort Durchschlagskraft im Angriff und führten nach acht Minuten mit 8:5, ehe die Erlanger eine sechsminütige Durststrecke der Gäste nutzten, um mit vier Toren in Serie erstmals die Führung zu erobern (9:8). Dabei ließ sich der HCE auch von Roten Karten gegen Sebastian Firnhaber und Nikolai Link nicht beeindrucken. Die aufkommende Hektik schadete nur dem SC DHfK, der seine spielerische Linie einbüßte und nach technischen Fehlern wiederholt Kontertore kassierte.

Der Erlanger Nikolai Link (33) sieht nach einem groben Foul die Rote Karte Bildrechte: IMAGO/Zink