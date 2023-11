"Diese bittere Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Wir haben Fabian Kunze sehr viel zu verdanken. Er hat seit 2014 für den HC Leipzig gelebt, unglaublich viel für unseren Verein geleistet und vor allem als Trainer Talente erkannt, entwickelt und gefördert (...) Wir wissen sehr wohl, dass der Trainer nicht allein für die Situation verantwortlich ist. Dennoch haben wir uns, nach gründlicher Analyse, entschlossen mit einem neuen Cheftrainer neue Impulse zu geben und brachliegende Kräfte freizusetzen. Mit dieser Maßnahme hoffen wir, unsere Saisonziele noch zu erreichen. Das Potential dazu ist vorhanden", wird Präsident Torsten Brunnquell in der Mitteilung zitiert.

Der neuer Trainer Erik Töpfer ist Inhaber der B-Lizenz und war Torhüter beim ThSV Eisenach (2022-2023), mit dem er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Zuvor stand er beim EHV Aue (2014-2022) unter Vertrag. Aufgrund einer schweren Verletzung musste der 27-Jährige in diesem Jahr seine Karriere beenden. Als Coach sammelte er vor allem im Nachwuchs Erfahrungen. Am Donnerstag leitete Töpfer bereits das erste gemeinsame Training.