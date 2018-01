In der zweiten Hälfte setzten sich die Favoritinnen noch deutlicher durch. Drei Tore in den ersten fünf Minuten standen lediglich einem Tor des HCR gegenüber. Dieses erzielte die Litauerin Brigitta Ivanausskaite. Auch die andere Neuverpflichtung, die Polin Kamila Szczechina, traf in Halbzeit Nr. 2 zum ersten Mal für die Rödertalbienen. Doch an der deutlichen Dominanz der Bietigheimerinnen änderte auch das nichts. Nach einer kurzen ausgeglichenen Phase zogen sie ab der 45. Minute auf und davon. Die Kraftreserven waren bei Bietigheim deutlich größer. In der 57. Minute erhöhten sie ihre Führung sogar auf 20 Tore.

Karsten Knöfler gab beim Spiel in Dresden auch seinen beiden Neuverpflichtungen Einsatzzeiten. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO