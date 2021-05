Der BSV Sachsen Zwickau kann dank des 12. Saisonsieges in Serie mehr als nur vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Das Team von Cheftrainer Norman Rentsch kam am Samstag (01.05.) im Sachsenduell gegen den HC Rödertal zu einem deutlichen 29:18-(15:10)-Erfolg und hat damit Tabellenplatz zwei, der die Teilnahme an der Relegation für die 1. Bundesliga ermöglicht, sicher. Bei einem weiteren Saisonsieg wäre sogar Tabellenplatz eins und damit der direkte Aufstieg perfekt. Der HC Rödertal, ist durch die Niederlage sportlich abgestiegen. Gegen Zwickau agierte die Mannschaft von Egle Kalinauskaite aber phasenweise auf Augenhöhe und bot dem Tabellenführer vor allem in Halbzeit eins ein Spiel auf Augenhöhe.